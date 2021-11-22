Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Bir kız çocukları bulunan çift sürpriz bir şekilde fikir ayrılıkları açıkladı . İkili İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun’un kızı için 8 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi.