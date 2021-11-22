Video Yaşam Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı
Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı

Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı

22.11.2021 | 11:15

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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Bir kız çocukları bulunan çift sürpriz bir şekilde fikir ayrılıkları açıkladı . İkili İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun’un kızı için 8 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi.

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