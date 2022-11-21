Video Yaşam SON DAKİKA: Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA: Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA: Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti | Video

21.11.2022 | 08:33

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Son dakika haberi: Türkiye’nin spor yazarlığı konusunda duayen ismi, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

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