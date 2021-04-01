SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü!
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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü darp etti. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı. Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.