Video Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti itiraf görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti itiraf görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti itiraf görüntüleri ortaya çıktı

31.10.2024 | 11:51

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan suç ortağının itiraf görüntüleri ortaya çıktı!

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