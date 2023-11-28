Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 28.11.2023 | 16:01 Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı. Polat çifti gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öz çifti hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatıldı.Diğer yandan, Özlem Öz ve Tayyar çiftine ait olan Ataşehir örnek mahallesi Libadiye caddesindeki güzellik merkezinde ise, sessizlik hakim.