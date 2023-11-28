Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatıldı.
GÜZELLİK MERKEZİNDE SESSİZLİK HAKİM
Diğer yandan, Özlem Öz ve Tayyar çiftine ait olan Ataşehir örnek mahallesi Libadiye caddesindeki güzellik merkezinde ise, sessizlik hakim.
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