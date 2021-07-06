Sosyal medyada tepki çeken yüksek sürat görüntüleri!
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OTOMATİK OYNAT
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Rize'de 55 yaşındaki adamın boğulma anı kamerada 06.07.2021 | 10:56
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Sosyal medyada tepki çeken yüksek sürat görüntüleri! 06.07.2021 | 10:36
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İstanbul Üsküdar’da ağaç yola devrildi 06.07.2021 | 09:02
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Malatya'da feci kaza: 1 polis öldü, diğeri yaralandı 06.07.2021 | 08:48
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TEM’de feci kaza! Ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı! 06.07.2021 | 08:48
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Ankara'da boş arazide telef olmuş 6 köpek bulundu 06.07.2021 | 08:48
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İstanbul güne yağmurla uyandı 06.07.2021 | 08:48
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İstanbul Maltepe’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 06.07.2021 | 08:48
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Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması | Video 06.07.2021 | 00:34
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Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti | Video 05.07.2021 | 22:44
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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e öyle bir şaka yaptı ki... | Video 05.07.2021 | 20:05
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Tayland'da kimya fabrikası patlamasında 1 ölü | Video 05.07.2021 | 17:43
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Tekirdağ'da sahte içkiden ölen 9'uncu kişi toprağa verildi; 9 kişi tedavide! 05.07.2021 | 17:23
Trafikte güvenliği tehlikete atacak hareketlerde bulunan 'Trafik magandaları' sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da tepki çekiyor!