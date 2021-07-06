Video Yaşam Sosyal medyada tepki çeken yüksek sürat görüntüleri!

Sosyal medyada tepki çeken yüksek sürat görüntüleri!

Sosyal medyada tepki çeken yüksek sürat görüntüleri!
06.07.2021 | 10:36

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OTOMATİK OYNAT

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Trafikte güvenliği tehlikete atacak hareketlerde bulunan 'Trafik magandaları' sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da tepki çekiyor!

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