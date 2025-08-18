Video Yaşam Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video
18.08.2025 | 13:06

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafikte sürekli şerit değiştirerek ilerleyen ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Safranbolu - Bartın karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halinde olan bazı sürücüler, trafiğe rağmen art arda şerit değiştirerek ilerledi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, araçların kısa süre içinde defalarca şerit değiştirdiği, diğer sürücülerin ise tehlikeli manevralardan dolayı ani fren yapmak zorunda kaldığı anlar yer aldı.
