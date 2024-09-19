Video Yaşam Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı | Video
Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı | Video

Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı | Video

19.09.2024 | 16:33

Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda aranan 143 kişi yakalanırken, 50'si tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12-18 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonların, il genelinde huzur ve güvenin sağlanmasında önemli katkı sunduğu bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan hırsız kadın kamerada... 102 suç kaydı ortaya çıktı! 00:45
İstanbul'da evlerden ziynet eşyası çalan hırsız kadın kamerada... 102 suç kaydı ortaya çıktı! 19.09.2024 | 16:54
Tekirdağ’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı | Video 00:27
Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı | Video 19.09.2024 | 16:33
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Hatice Musaoğlu’nun oğlu Aydın Musaoğlu gözaltına alındı | Video 04:31
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu gözaltına alındı | Video 19.09.2024 | 15:55
İzmir’deki köpek saldırısı kamerada... Küçük çocuk sevmek isterken dehşeti yaşadı! 00:38
İzmir'deki köpek saldırısı kamerada... Küçük çocuk sevmek isterken dehşeti yaşadı! 19.09.2024 | 15:10
Bıçakladığı babası ambulansta kalp krizinden öldü! Zanlı adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Bıçakladığı babası ambulansta kalp krizinden öldü! Zanlı adliyeye sevk edildi | Video 19.09.2024 | 14:26
Yozgat’ta sağanak yağış yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı | Video 01:49
Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı | Video 19.09.2024 | 14:21
32 yıllık meslek hayatına alkışlarla böyle veda etti! 01:26
32 yıllık meslek hayatına alkışlarla böyle veda etti! 19.09.2024 | 14:30
Akdeniz’de korkutan hortum kamerada | Video 03:16
Akdeniz'de korkutan hortum kamerada | Video 19.09.2024 | 13:35
Mersin’de patpat ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:11
Mersin'de patpat ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.09.2024 | 13:24
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:37
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 19.09.2024 | 13:25
Beyoğlu’nda ahşap bina alev alev yandı | Video 00:31
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı | Video 19.09.2024 | 11:32
Gaziosmanpaşa’da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü darp eden 3 şüpheli yakalandı | Video 01:05
Gaziosmanpaşa’da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü darp eden 3 şüpheli yakalandı | Video 19.09.2024 | 11:40
Bursa’da sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak ağır yaraladı: O anlar kamerada 04:29
Bursa'da sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak ağır yaraladı: O anlar kamerada 19.09.2024 | 11:49
Konya’da feci ölüm! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti | Video 01:04
Konya'da feci ölüm! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti | Video 19.09.2024 | 11:21
Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü kamerada | Video 01:40
Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü kamerada | Video 19.09.2024 | 11:01
Duyan şaştı kaldı: Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor | Video 03:17
Duyan şaştı kaldı: Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor | Video 19.09.2024 | 10:53
Tekirdağ’da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:25
Tekirdağ'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 19.09.2024 | 10:52
İstanbul’da otel odasında ölü bulunan genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı! 01:14
İstanbul'da otel odasında ölü bulunan genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı! 19.09.2024 | 10:53
Batman’da uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu yakalandı | Video 01:03
Batman'da uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu yakalandı | Video 19.09.2024 | 09:58
Mersin’de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 tutuklama | Video 01:19
Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 tutuklama | Video 19.09.2024 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA