Uyuşturucu madde operasyonunda 15 kilogram eroin ile geçirildi | Video 13.12.2023 | 15:47 Antalya'da polisin bir eve yaptığı baskında 15 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Kepez ilçesi Kızılarık Mahallesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçti.Adrese yapılan baskında narkotik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama sonucunda 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.