Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 21.10.2023 | 16:50 Erzurum’un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, bugün saat: 13.30 sıralarında Artvin - Erzurum karayolu Tortum Şahin tepesi mevkiinde keskin virajı alamayan otomobil devrildi. İsmail Şahin yönetimindeki otomobil ile seyir halindeyken virajı alamayarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilden fırlayan sürücü otomobilin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.Ölüm virajı olarak adlandırılan bölgede sürekli kazaların yaşandığını dile getiren bölge sakinleri kavşakta tedbir alınmasını istediler.Bölge sakinlerinden Hüseyin Şahin, bölgede sürekli kazalar yaşandığını ifade ederek, "Viraj keskin olduğu için araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bugüne kadar onlarca araç burada dereye uçtu, acilen tedbir alınmalı" dedi.Aytekin Er isimli vatandaşta "İlçe halkımız tarafından bu bölge ölüm virajı olarak adlandırılıyor. Yetkilerden talebimiz bu virajın bir an önce gerekli düzenleme yapılmalı. Onlarca vatandaşımız bu kavşakta hayatını kaybetti" dedi.Tortum Pehlivanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Büyüközmen, "Bu virajın adı artık ölüm virajı. 5 yıldır en az 60-70 kaza oldu. 15-20 kişi hayatını kaybetti. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter. Bu ölüm yolunu yaptırın. Canlar gitmesin artık yazık" diye konuştu.Bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından yol kenarındaki bariyerlerin kırıldığı ve yenisinin yapılmadığı öğrenildi.