Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video
Erzurum’un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ölüm virajı olarak adlandırılan bölgede sürekli kazaların yaşandığını dile getiren bölge sakinleri kavşakta tedbir alınmasını istediler.
Bölge sakinlerinden Hüseyin Şahin, bölgede sürekli kazalar yaşandığını ifade ederek, "Viraj keskin olduğu için araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bugüne kadar onlarca araç burada dereye uçtu, acilen tedbir alınmalı" dedi.
Aytekin Er isimli vatandaşta "İlçe halkımız tarafından bu bölge ölüm virajı olarak adlandırılıyor. Yetkilerden talebimiz bu virajın bir an önce gerekli düzenleme yapılmalı. Onlarca vatandaşımız bu kavşakta hayatını kaybetti" dedi.
Tortum Pehlivanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Büyüközmen, "Bu virajın adı artık ölüm virajı. 5 yıldır en az 60-70 kaza oldu. 15-20 kişi hayatını kaybetti. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter. Bu ölüm yolunu yaptırın. Canlar gitmesin artık yazık" diye konuştu.
Bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından yol kenarındaki bariyerlerin kırıldığı ve yenisinin yapılmadığı öğrenildi.
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