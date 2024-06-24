Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video
Yalova’da polis tarafından Kurban Bayramı süresince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan V.S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K., M.A.K. ile İ.Y. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca 25 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek suçlarından adli işlem gerçekleştirildi.
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