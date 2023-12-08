Video Yaşam Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video

08.12.2023 | 16:33

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 504 gram metamfetamin, 7 tabanca ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri B.G. ve M.A.'nın çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kendi sevk ve idarelerindeki 77 plakalı araç ile Yalova'ya getirerek sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacakları bilgisine ulaştı. Takibe alınan araç güvenli şekilde durdurularak iki zanlı gözaltına alındı. Araçta narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 504 gram metamfetamin, çeşitli çap ve markalarda 7 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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