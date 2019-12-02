Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. Bölüm (3 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! EDHO'da ablasına göz koyan...

atv'nin Salı gecelerinin tek galibi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanacak 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Çakırbeyli, olayların ortasına fırtına gibi dalıyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. Bölüm fragmanı EDHO hayranlarını heyecanlandırdı! İşte 3 Aralık 2019 Salı gecesine damga vuracak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. Bölümden ilk görüntüler... "Kimse benim ablama..."