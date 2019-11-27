Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm (26 Kasım 2019 Salı) tamamı tek parça kesintisiz izle! Çakırbeli kadınlarına şok...

Salı gecelerinin tartışmasız tek galibi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 26 Kasım 2019 Salı akşamı yayınlanan 149. son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. EDHO tutkunları heyecan fırtınası yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm ile yine ekran başında nefeslerini tuttular! Hızır Çakırbeyli'nin ölüm tuzağındaki zekice hamlesi ile yine kazanan taraf olmayı başardı! Çakırbeyli Ailesi'nin kadınlar ise eve gelen Sevda ile büyük şok yaşayacaklar...