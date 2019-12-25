Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Bölüm (24 Aralık 2019 Salı) tamamı tek parça izle! Şoke eden ölüm damga bölüme vurdu!

atv'nin Salı gecelerinin rakipsiz fenomen dizisi; (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 24 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanan 153. son bölümü ile ekranlara damga vurdu! Hızırı Çakırbeyli'yi yıkan ölüm ise geceye damga vurdu ve EDHO hayranlarını şoke etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. son bölümde çekilen silahlarla büyük savaş başlarken Hızır Çakırbeyli'nin intikamı ise çok can alacak...