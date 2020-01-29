Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. Bölüm (28 Ocak 2020 Salı) Hızır'ın görülmemiş katliamı geceye damga vurdu! (izle)

atv'nin Salı gecelerinin rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. son bölümle 28 Ocak 2020 Salı gecesine damgasını vurdu! EDHO tutkunu milyonların ekran başına kilitlendiği anlarda; herkes, Hızır'ın masada gerçekleştirdiği katliam gibi cinayet anlarında nefeslerini tuttu! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. Bölüm ve Hızır'ın tüm düşmanlarına kurşun yağdırılarak öldürüldüğü o anlar...