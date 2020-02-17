Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. Bölüm (18 Şubat 2020 Salı) Hızır'ı çileden çıkartan şok ölüm | Video

atv'de yayınlanan Salı akşamlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölümüyle ekranlarda fırtına gibi esecek! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. Bölüm son fragmanındaki ölüm dizinin hayranların şaşırtacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. Bölüm fragmanı... "Öldürdüler babamı reis!"