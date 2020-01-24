Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. Bölüm (28 Ocak 2020 Salı) Hızır'dan şok ölümcül darbe!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan (EDHO) ekranlara bomba gibi dönüş! atv'nin Salı akşamlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. yeni bölümle milyonları ekran başına kilitleyecek! "Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer, sonumuz burası olmazdı..."