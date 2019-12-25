Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gözyaşları sel oldu! EDHO hayranlarını şoke eden ölüm sosyal medyada olay oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını şoke eden ölüm! atv'nin 2019'un en çok izlenen dizisi (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. son bölümde şoke eden ölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24 aralık 2019 Salı akşamı yayınlanan 153. bölümde Hızır Çakırbeyli'nin Meyrem'i beklediği anlarda ölüm haberini aldığı sahne sosyal medyada olay oldu!