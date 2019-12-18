Web TV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) tamamı kesintisizi tek parça izle! Hızır'dan feci intikam...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) tamamı kesintisizi tek parça izle! Hızır'dan feci intikam...

18.12.2019 | 08:48

atv'nin Salı gecelerinin rakipsiz dizisi; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 17 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanan 152. son bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi! EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin artık ihanete tahammülü kalmadı. İşte 17 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. son bölümü kesintisiz tamamı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ZİRVEDE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde 9,39 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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