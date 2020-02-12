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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. Bölüm tamamı (11 Şubat 2020 Salı) tek parça izle! İntikam planı geceye damga vurdu | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. Bölüm tamamı (11 Şubat 2020 Salı) tek parça izle! İntikam planı geceye damga vurdu | Video
12.02.2020 | 09:06

atv'nin Salı gecelerini rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. Bölüm 'de Hızır Çakırbeyli'nin intikam planı bölüme damga vurdu! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar, Boran'ın peşine düştü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. Bölüm'de neler oldu?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

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