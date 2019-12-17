Müge Anlı (17 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! Babaya şok sözler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınında genç kızın babasına söylediği sözler şoke etti! Müge Anlı'da 20 yıl önce sokağa atılan kız kardeşler kendilerini terk eden babalarına sert tepki gösterdi.20 yıl önce babaları tarafından sokağa bırakılan Kibar ve Seda bulundu! 20 yıl önce sokağa bırakılan Seda canlı yayında! Evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Haşim Bey canlı yayında! Mersin'de kaybolan Mahsun bulundu!
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