Web TV Medya Müge Anlı (20 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Gündemi sarsacak cinayet itirafı böyle geldi...

Müge Anlı (20 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Gündemi sarsacak cinayet itirafı böyle geldi...

20.12.2019 | 13:56

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olacak bir cinayet itirafı daha! Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Aralık 2019 Cuma (bugün) canlı yayaınıdna Müge Anlı, Mehmet Elbay'ı karısnın eski kocasının öldürdüğünün ortaya çıktığını açıkladı! Zeynep Ergül'ün eski eşi (kocası) Cahit Ergül'ün, karısının yeni kocası Mehmet Elbay'ı nasıl öldürdüğünü kan donduran tüm deatyaları ile polise itiraf ettiğini duyurdu.

Mehmet Elbay'ı öldürdüklerini itiraf ettiler! Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayetin tüm ayrıntılarını itiraf etti! Şüpheli Cahit Ergül'ün eski eşi canlı yayında!

TÜRKİYE, MÜGE ANLI'DAKİ BU CİNAYET İTİRAFINI KONUŞACAK! ESKİ KARISININ YENİ KOCASINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI... (20 ARALIK 2019 CUMA)
MÜGE ANLI'DA ESKİ KOCADAN KAN DONDURAN CİNAYET İTİRAFI! ESKİ EŞİNİN YENİ KOCASINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI...(20 ARALIK 2019 CUMA)

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