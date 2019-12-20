Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan sözler! 16 yaşındaki kızı hamile bırakan 51 yaşındaki TIR şoförü...

Müge Anlı ile Tatlı Sert: 20 Aralık 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı'yı çileden çıkartan çirkin olay! Müge Anlı, 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğuna tecavüz ederek hamile bırakan 51 yaşındaki TIR şoförü için 'Evlilik vaadi' sözleri sarf edildince çileden çıktı! 'Evlilik vaadi' diye bir şeyin söz konusu olamayacağını söyleyen Müge Anlı, söz konusu olanın yaşı küçük bir kız çocuğu olduğunu vurguladı.