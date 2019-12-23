Müge Anlı (23 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Vahşi cinayetin şok detayları stüdyoyu karıştırdı...

Müge Anlı'daki kan donduran cinayette; eski karısının yeni kocasını neden ve nasıl öldürdüğünü tüm detaylarıyla itiraf etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Aralık 2019 Pazartesi canlı yayınında Müge Anlı, kan donduran cinayetin katilinin 3 yıl sonra yaptığı şok itirafların detaylarını açıkladı!