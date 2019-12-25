Müge Anlı (25 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kan donduran cinayetin sebebi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 25 Aralık 2019 Çarşamba canlı yayınında Müge Anlı kocası eski kocası tarafından öldürülen Zeynep Ergül'e sorduğu sorulara aldığı cevapla katilin muhtemel suç ortağı hakkında yeni bilgiler ulaştı! Müge Anlı, 3 yıl önce işlenen vahşi cinayet ile ilgili ortaya çıkan senet detayı hakkında sorduğu yeni sorulara bakın hangi cevapları aldı...
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