Müge Anlı'da kan donduran olayda flaş gelişme! Kocasının kemikleri bulunan kadın böyle tutuklandı... (26 Aralık 2019 Perşembe)
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; vahşi cinayetle ilgili yeni bir flaş gelişme yaşandı! Müge Anlı, kocası eski kocası tarafından öldürülen kadının da tutuklanma anı görüntülerini paylaştı.
MÜGE ANLI (26 ARALIK 2019 PERŞEMBE) CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! KAN DONDURAN CİNAYETTE FLAŞ TUTUKLAMA...
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