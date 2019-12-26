Müge Anlı'da kan donduran olayda flaş gelişme! Kocasının kemikleri bulunan kadın böyle tutuklandı... (26 Aralık 2019 Perşembe)

Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; vahşi cinayetle ilgili yeni bir flaş gelişme yaşandı! Müge Anlı, kocası eski kocası tarafından öldürülen kadının da tutuklanma anı görüntülerini paylaştı.