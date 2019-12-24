Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan görüntü! "Hiç üşenmiyor tek tek..." (24 Aralık 2019 Salı)

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Aralık 2019 Salı canlı yayınında; Müge Anlı, sosyal medyada çok konuşulan bir görüntüyü izleyicileriyle paylaştı! Müge Anlı görüntülerde; kediler için sokağa bırakılan mamaları toplayarak çöpe atan gencin davranışlarına isyan etti. Hayvanların yemesi için bırakılan mamaları toplayarak çöpe atan hayvanlara karşı tahammülsüz gencin yaptığını tasvip etmediğini belirten Müge Anlı, canlı yayında hayvanların doğa içindeki önemine de dikkat çekti.