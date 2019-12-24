Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! Babası tarafından 23 yıl önce...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları sel oldu! Müge Anlı, 23 yıl önce anne ve babasının sokağa attığı genç kadını anne ve babası canlı yayında böyle bir araya getirdi!
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