Müge Anlı'da canlı yayında genç kızdan babasına şok sözler! "Hiç mi utanmadın? Ne yüzle..." (17 Aralık 2019 Salı)

atv'de ekranlar gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; iki kızını 20 yıl önce sokağa bırakan anne ve babaya canlı yayında sert tepki! Müge Anlı'da Özdemir çiftine 20 yıl önce sokağa bıraktıkları iki kızlarından canlı yayında şoke eden tepki! Müge Anlı'nın canlı yayınına telefonla katılan genç kızlar anne ve babalarına gösterdikleri şok tepki ile milyonların hislerine böyle tercüman oldular...