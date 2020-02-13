Son dakika! Müge Anlı duyurdu! Palu Ailesi dehşeti ve Tuncer Ustael davasında mahkemenin kararı... (13 Şubat 2020 Perşembe)| Video
Son dakika haberi.. Türkiye'yi sarsan esrarengiz Palu Ailesi, Tuncer Ustael dehşetinde mahkemenin kararını bugün açıklaması bekleniyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Şubat 2020 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı haklarında müebbet hapis cezası istenen Palu Ailesi ve Tuncer Ustael dehşeti davasında mahkemenin kararını bugün açıklaması beklendiğini duyurdu.
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