Web TV Medya Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video

Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video

Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video
12.02.2020 | 13:02

Son dakika haberi... Müge Anlı'dan canlı yayında; 32 yaşındaki kadın tarafında kaçırılıp alıkonulan 14 yaşındaki kız çocuğu hakkında gözyaşlarına boğan flaş açıklama! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Şubat 2020 canlı yayınında Müge Anlı, 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki Merve isimli kız çocuğunun 48 yaşındaki bir şahsın evinde bulunduğunu açıkladı! Müge Anlı'nın müjdeli haberi üzerine 14 yaşındaki Merve isimli kız çocuğunun annesi ve stüdyodakiler mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

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