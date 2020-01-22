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OTOMATİK OYNAT
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Dünyayı tehdit eden gizemli virüs: Corona Virüsü 22.01.2020 | 10:19
05:51
Aşı reddi ile hastalıklarda artış görüldü 21.01.2020 | 15:00
04:13
Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor? 21.01.2020 | 13:02
03:34
02:21
04:31
Sarı nokta hastalığı nedir? Uzman Doktor Özer Kavalcıoğlu anlattı 18.01.2020 | 14:49
07:12
01:26
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı? 16.01.2020 | 09:27
02:13
Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması 15.01.2020 | 17:38
05:42
01:18
Gripten nasıl korunuruz? Çocukları gripten nasıl koruruz? 14.01.2020 | 10:55
02:16
Tüp bebek tedavisinde taze mi yoksa dondurulmuş embriyo transferi mi? 08.01.2020 | 11:59
01:48
Tüm testler normal ancak çocuk sahibi olamıyorum neden? 08.01.2020 | 11:59
04:41
Çocuklarda alt ıslatma problemi 08.01.2020 | 11:59
03:28
İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir? 08.01.2020 | 11:59
15:45
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uzun süre açlık diyetlerine isyan etti 07.01.2020 | 10:17
01:37
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01:51
Derin Ven Trombozu tanısı nasıl konur? 16.12.2019 | 10:43