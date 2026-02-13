12 ilde 15 ayrı suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Van, İzmir, Bolu, Şanlıurfa, Denizli, Antalya ve Ankara'da 15 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 438 milyon lira hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

TEFECİLİK, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI, DOLANDIRICILIK, UYUŞTURUCU TİCARETİ

Yakalanan şüphelilerin; Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.