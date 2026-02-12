Haberler Yaşam Haberleri 12 ilde 'çocuk müstehcenliği' operasyonu: 13 kişi tutuklandı!
Sakarya merkezli 12 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sakarya merkezli 12 ilde yürütülen çalışmada, sosyal medya platformlarında çocuklara ait olabileceği değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın alan ve dijital materyal incelemelerinde çocuklara ait müstehcen görüntüler tespit edilen 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

