14 yaşındaki çocuk traktör altında kaldı

Giriş Tarihi: 20.11.2025 22:23

14 yaşındaki Metehan Akarsu, traktöre bağlı pullukla tarla sürerken dengesini kaybederek düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı. Akarsu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İHA
Olay, Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Metehan Akarsu traktöre bağlı pullukla tarla sürerken traktörden indi. Ardından yeniden traktöre binmek isteyen çocuk, dengesini kaybederek düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akarsu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

