19 durakta 17 merdiven iptal

CHP'liEkrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından 4.5 yılda toplu ulaşım sistemini çökertti. Bakımsız İETT otobüslerinin sık sık arıza yapması, alev alev yanması, tekrar eden metrobüs kazalarına metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenler de eklendi. İBB yönetimi, yürüyen merdivenlerin arızasını dışarıdan müdahaleye bağlasa da gerçeğin öyle olmadığı çekilen fotoğraflarla ortaya kondu.SABAH muhabiri, Kadıköy'den başlayıp Pendik Tavşantepe'ye kadar 19 duraklı Kadıköy-Pendik Tavşantepe metro hattını yerinde inceledi. Hat boyunca 17 yürüyen merdivenin ve bazı metro giriş ve çıkış asansörlerinin çalışmadığı görüldü. Kozyatağı istasyonu çıkışında bir yürüyen merdiven kullanım dışıyken Yenisahra istasyonunda da bir metroya iniş, bir metrodan çıkış olmak üzere iki yürüyen merdiven çalışmıyordu. Göztepe istasyonunda ise metroya inişte kullanılan bir yürüyen merdivenin çalışmadığı, asansörün de arızalı olduğu anlaşıldı. Maltepe istasyonunda da 3, Huzurevi istasyonunda 1, Gülsuyu istasyonunda ise 3 yürüyen merdiven kullanım dışıydı Esenkent istasyonunda ise 3, Kartal Yakacık istasyonunda 1, Pendik Tavşantepe'de de 2 yürüyen merdiven iptaldi.