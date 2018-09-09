Halil Ünver son solculuğuna uğurlandı

Kadıköy Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı.

Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünver'in kızı Selin, erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.

İkindi namazının ardından Ünver için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ünver'in yakınları, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

İstanbul Bostancı'daki helikopter kazasında ölen Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından alınan helallik ve edilen duaların ardından Ünver'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

İş insanı Halil İbrahim Ünver, sahibi olduğu Ünver Havacılık'a ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Kartal'dan Sefaköy'e giderken Bostancı açıklarında denize düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da 1950 yılında doğan Ünver, Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotlarından biriydi. Yükseköğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulu'nda tamamlayan iş adamı, soyadını taşıyan Ünver Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ünver, uzun yıllar, Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

"BİR KAZA YAŞANDI"

Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan Ünver'in kardeşi İsmet Ünver, hava muhalefetinden kaynaklanan bir kazanın neticesinde ağabeyinin vefat ettiğini söyledi.

Ünver, "Bir kaza yaşandı. Şu anda da onun üzüntüsünden başka söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Sonra profesyonel olarak devam etti." dedi.

Kardeş Ünver, kaza sebebine ilişkin bilgileri henüz almadığını belirterek cenazeye katılanlara teşekkür etti.

"KADER BURAYA KADARMIŞ"

Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Albayrak ise Ünver'in bu ülkeye çok büyük hizmetleri dokunduğunu ifade etti.

Ünver'in kaybını duyduğunda çok üzüldüğünü dile getiren Albayrak, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok üzgünüm. Değerli aile bireylerine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Merhum Ünver ile bir hafta önce görüştüklerine aktaran Albayrak, "Galatasaray ile ilgili kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Galatasaray Kongre Üye Kartını kendisine teslim ettik. Çok memnun oldu, çok sevindi. Kartı kendisine teslim ederken çok mutlu oldu. Türk Telekom Stadyumu'na helikopter ile geldi. Kendilerini karşıladık. Galatasaray Başkanımız Mustafa Cengiz Bey ile beraber, çay, kahve içtik ve sohbet ettik. Galatasaray'a hizmet etmek istediğini ifade etti. Ama kader buraya kadarmış." ifadelerini kullandı.