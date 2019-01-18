Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar verildi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, sanıklar Mustafa Çetin ve Yücel Arı'nın savunması alındı.

Gazetenin internet sitesinin haber koordinatörü Sanık Yücel Arı, hakkındaki suçlamaları reddederken, FETÖ yayın organlarında çalışmadığını söyledi.

Arı, işsiz kaldığı 2,5 yıllık dönemde evini satarak geçimini sürdürdüğünü belirterek, "FETÖ'nün haberini ilk ben yaptım. İzmir Yamanlar Kolejinin ortasına cami yapmışlardı. Gizlice girip fotoğrafını çekmiştim." ifadesini kullandı.

Gazetenin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni sanık Mustafa Çetin ise iddianamede, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun yazılarının suç unsuru içerdiğinin öne sürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sanırım suçlandığımız konulardan biri Çölaşan'ın ve Doğru'nun yazısını internet sitesinde yayınlamak. Gazetede çıkan yazılar internet sitesinde de yayınlanır. Yazıda açık küfür, hakaret varsa avukatlar aracılığıyla incelenip çıkarılabilir. Söz konusu yazılarda bunlar mevcut değildir. İddianamede, Fuat Avni hesabından atılan tweetlerin gazetenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanmasına değinilmiş. Fuat Avni 2014 ve 2015'te paylaşımları doğru çıktığı için fenomen olan bir hesaptı. Siyasilerin polemik yaparak büyüttüğü biri oldu. İki yıl Fuat Avni'nin kim olduğunu hiç kimse bilemedi. Maalesef devlet de hukuksal bir girişimde bulunmadı. İlk girişim 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirildi."

USULDEN DÜŞÜRÜLME TALEBİNE RET

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından, sanık avukatları söz alarak beyanda bulundu.

Sanık avukatlarından İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır, yazılan yazı ve haberler hakkında Basın Kanunu'na göre 4 ay içinde dava açılması gerektiğini ifade ederek, zaman aşımı olduğu gerekçesiyle davanın usulden düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatı tarafından dile getirilen taleplerin reddine hükmetti. Sanıkların savunmalarının alınması ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Dava dosyasının, aynı mahkemede gazetenin sahibi sanık Burak Akbay ve beraberindeki 3 sanığın yargılandığı davayla hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesini kararlaştıran heyet, bu nedenle duruşma savcısından her iki dosya hakkında mütalaa istenmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

DİĞER DAVA DA MÜTALAAYA GÖNDERİLMİŞTİ

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay, Mediha Olgun, Bekir Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dosyası da son duruşmada mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.