Arkadaş tavsiyesiyle başladı, şimdi yılda 150 bin lira kazanıyor

"BU YILKİ KAZANCIMIZ 150 BİN LİRA"



Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerine de satış yaptığını belirten Okyay, "Perakende temizlenmiş kilosu 50 lira yumurtası da 25 lira. Bizim kazlarımız Türkiye'de şu anda birinci sınıf etçil ırk. Mamut kazı besliyoruz. Bize internet ve sosyal ağlardan ulaşabiliyorlar. Kazancımız bizi tatmin ediyor. Bu yılki kazancımız net 150 bin lira" diye konuştu.