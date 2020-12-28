İlk kez yaşandı! Corona virüs salgını nedeniyle nüfus 15 kat arttı!

BU YIL SAYI DEĞİŞTİ

İlçeye bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir'in yaz aylarındaki nüfusu ise 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor. Havası ve doğal güzellikleri nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmez yaylaları arasında yer alan Akçatekir'de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus, 700 kişiye kadar düşüyordu. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti.