Özbek Khulosa Akramova’nın estetik ameliyatı kabusu oldu

Özbekistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen Khulosa Akramova (30), tavsiye üzerine İzmir'deki bir özel hastane ile göğüs küçültme ve karın gerdirme estetiği için anlaştı. Her iki operasyonu 2017'de doktor Ş.A. yaptı. Taburcu olup Antalya'ya dönen genç kadın, henüz birkaç hafta geçmişti ki sargıları açtığında şok manzara ile karşılaştı. Göğüsleri göbeğine kadar sarkmış, karnındaki dikişler iltihap kapmıştı.