Pandemide estetik ameliyatlar patladı

Pandemi döneminde evine kapanan vatandaşların estetik ameliyat talebinde patlama oldu. Son bir yılda plastik cerrahide rekor bir taleple karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "İnanılmaz bir talep geliyor. Böyle yüksek bir seviye hiç görmemiştim. Plastik cerrahlarımız pazar günleri bile ameliyat yapıyor" dedi. Kavak, kendi hekim kadrolarının dışında muayenehanesinde hasta kabul eden hocaların da hastanelerinde ameliyatlarını yaptığını anlattı. Pandemiye bağlı olarak evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte insanların kendilerine döndüğünü söyleyen Kavak, "Sosyal hayattaki kısıtlama nedeniyle kimse doğru düzgün kıyafet almıyor, seyahat etmiyor, dışarıda yemeiçme çok azaldı. Ayrıca evde çalışma ve hafta sonlarındaki kısıtlamadan dolayı insanların daha çok zamanı var. Bunu fırsat olarak görenler, plastik cerrahların kapısını çalıyor" dedi.Plastik cerrahi ameliyatlarına sadece kadınların değil erkeklerin de yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kavak, erkeklerin en çok burun ve liposuction (yağ aldırma) ameliyatlarına ilgi gösterdiğini anlattı. Genel olarak da yüz ve burun estetiği ameliyatlarına talebin çok yüksek olduğunu ifade eden Dr. Kavak, "Biz pandemi başladığında plastik cerrahinin büyük darbe alacağını düşünüyorduk. Ama tam aksine hiç beklemediğimiz bir taleple karşı karşıyayız" diye konuştu.Sadece yurtiçinden değil yurtdışından da yoğun talep olduğunu dile getiren Zehra Neşe Kavak, şunları kaydetti: "Geçen yıl uçuşların tekrar açılmasıyla ekim, kasım ve aralık aylarında ciddi bir yabancı hasta furyası oldu. Özellikle plastik cerrahide bunu net olarak gördük. Şubat-mart gibi bir miktar düşüş olsa da yurtdışından ağırlıklı olarak saç ekimi için gelen çok hastamız var. Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerinden çok sayıda hasta geliyor. Türkiye yabancılara sağlıkta gerçekten cazip imkânlar sunuyor. Yedi yıldızlı otel konforunda, en üst teknoloji ile son derece cazip fiyatlara hizmet alıyorlar. Plastik cerrahi hastalarımızın yerli ve yabancı oranı yüzde 50-50 diyebiliriz."SALGIN döneminde bile yatırımdan vazgeçmediklerini söyleyen ve Türkiye'deki özel hastelerdeki tek kadın tepe yönetici konumunda olan Prof. Kavak, bundan sonrası için de yatırım planları olduğunu anlattı. Geçen yıl hastanenenin ikinci blokunu tamamen yenilediklerini söyleyen Kavak, ameliyathane sayılarını 9'a çıkardıklarını kaydetti. Bunun için 10 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını anlatan Kavak, "Şu anda bir noktada hizmet veriyoruz. Ancak İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da bir hastane açma planımız var. Levent-Etiler hattında düşündüğümüz bu yatırım için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.İNSANLARIN salgınla yaşamaya alıştığını söyleyen Kavak, "Geçen yıl bu zamanlar hastane bomboştu, sadece Kovidliler alınıyordu. Şu anda hem Kovidli de normal hastalarımız var. İnsanlar artık tedavilerini ertelemiyor. Salgını hayatın normali olarak kabul ediyorlar" dedi. Aşının da vatandaşların güvenini artırdığını söyleyen Kavak, şunları anlattı:"Kovidli hastalarımızın gidişatı gayet iyi. Biraz da hastaneye önlem amaçlı yatıyorlar. Kovid'de hasta yaş ortalaması 60'ın altına kaydı. Aşı karşıtlığı kabul edilebilir bir şey değil. Biontech halen devlet hastanelerinde belli noktalarda yapılıyor. Aşılamanın hız kazanması için bu Biontech'i uygulama hakkı özel hastanelere de verilmeli." Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısına da değinen Kavak, "Yatak kapasitelerimiz yüksek. Şehir hastanelerinin kapasitesi çok önemli. Bu hastaneler büyük eleştiri alınmıştı. Şimdi ne kadar önemli olduğunu görüyüruz" diye konuştu.civarında doktor kadrosu ile hizmet verdikleri bilgisini veren Kavak, "Kadromuzda 60 profesör var. Profesör sayısı bakımından sanırım İstanbul'daki en büyük özel hastaneyiz" dedi. 300 civarında personelle hizmet verdiklerini söyleyen Kavak, hizmet kalitelerine vurgu yaptı. Salgının ilk gününden bu yana her gün aksatmadan işinin başında durduğunu anlatan Kavak, "Türkiye'de sağlık sisteminin gereçekten çok önde olmasında kamunun yanı sıra özel sektörün de büyük payı var" diye konuştu.ACADEMIC Hospital, yurtiçi yatırımlarının yanı sıra yurtdışına da açılmaya hazırlanıyor. Özbekistan'dan bir proje teklifi geldiğini söyleyen Kavak, "Özbekistan Hükümeti ile bakan seviyesinde görüştük. Aslında süreç çok hızlı ilerliyordu ama bu salgından dolayı rölantiye aldık. Salgın hızında yavaşlama olursa süreci hızlandıracağız" dedi.