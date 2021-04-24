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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti
Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:42

: 'da gizemli kadın depremi! yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

Son dakika haberleri... 'nin reyting rekortmeni programı ''da' ya bu hafta damga vurdu. 'da yaşayan 39 yaşındaki , bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' dediği eşi Meral Okur ise evden kaçtı. İnekleri sattırıp kendisine estetik yaptıran Meral Okur ve eşi Yalçın Okur arasında gizemli kadın tartışması çıktı. Bu durum üzerine sinirlenen Meral, "Ver, onun da ismini ver" diye isyan etti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

'un canlı yayınına yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral geldi.

Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

Canlı yayına gelen Meral'i gören şaşkınlığını gizleyemedi.

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Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral ise yüzleşmek tekrar programa geldi.

Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

'un davetini kabul eden , için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

Yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayan , "Esra Hanım, ameliyat oldum. Doktor bana 1-2 ay boyunca ağırlık kaldırmayacaksın dedi.

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