Son dakika haberi: Esra Erol'da gizemli kadın depremi! Estetik yaptırıp evden kaçan Meral isyan etti

Son dakika haberleri... atv'nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' ya bu hafta Meral Okur damga vurdu. Samsun'da yaşayan 39 yaşındaki Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' dediği eşi Meral Okur ise evden kaçtı. İnekleri sattırıp kendisine estetik yaptıran Meral Okur ve eşi Yalçın Okur arasında gizemli kadın tartışması çıktı. Bu durum üzerine sinirlenen Meral, "Ver, onun da ismini ver" diye isyan etti. İşte ayrıntılar...