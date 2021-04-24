Esra Erol'da beklenen yüzleşmede art arda flaş itiraflar "Meral ile barışmak için..."
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atv Esra Erol'da programınad beklenen büyük yüzleşmede şok itiraflar art arda geldi! Yalçın Bey evi terk eden eşi Meral hanım ile barışabilmek için her yolu denediğini itiraf ederken karısından beklemediği bir karşılık aldı. "Yalçın'ın dırdırından bıktım"