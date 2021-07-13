Kod adı: Silici-3... 30 ilde 68 şüpheli yakalandı!





Son operasyon ile birlikte üçüncü aşaması tamamlanan "Silici" operasyonları neticesinde, toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilmesi sonucu silindiğinin belirlendiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin dört milyar lira olduğu belirtildi.