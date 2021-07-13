Kod adı: Silici-3... 30 ilde 68 şüpheli yakalandı!

İstanbul merkezli 30 ilde “Silici-3” adı verilen “Akaryakıt Kaçakçılığı” operasyonu düzenlendi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; 2021 Ocak ve Şubat aylarında peş peşe düzenlenen "Silici" adlı "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonları kapsamında yeni bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 30 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İddialara göre; 11 Temmuz 2020 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarının sahibi oldukları belirlenen kişilerce, akaryakıt otomasyon sistemlerine müdahale edilmek suretiyle maddi değeri 305 milyon 972 bin 95 lira olan 55.014.874 litre akaryakıt satış verisinin silindiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 85 hedef şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alındı.

Son operasyon ile birlikte üçüncü aşaması tamamlanan "Silici" operasyonları neticesinde, toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilmesi sonucu silindiğinin belirlendiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin dört milyar lira olduğu belirtildi.