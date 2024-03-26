2024 TEKNOFEST rekora koşuyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki paylaşımında, "Yine, yeni, yeniden rekor kırdık. 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusu, 788 bin 161 takım başvurusu... Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev dip dalgası TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor" ifadesini kullandı. Bu yıl Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahip sahipliği yapacak.TEKNOFEST'İN bu yıl Adana'da yapılacak olması nedeniyle öğrencileri de büyük heyecan sardı. Yarışmaya katılacak öğrenciler projeleri büyük bir titizlikle gece-gündüz çalışarak tamamlayama çalışıyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde 16 takım TEKNOFEST yarışmaları için hazırlanıyor. Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı Halil Öztürk, Kaan Teknoloji Kulübü olarak 2 farklı kategoride 4 farklı proje ile TEKNOFEST'e başvuru yaptıklarını belirterek, "Kulübümüz bünyesinde 2 adet ekiple İnsansız Hava Kategorisinde katılacak. Yarışma için 4 adet yerli ve milli hava aracı tasarlanıp üretilecek.Geçmişte üretilen hava araçlarında tasarım ve yazılımları yerli ve milli yapılmıştı. TEKNOFEST 2024 için üretilecek hava araçlarının içerisinde kullanılan elektronik malzemeler de yerli ve milli yapılması planladı" diye konuştu. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından kurulan 1.5 Adana Teknoloji Takımları bu sene Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST'e 15 takım ve yaklaşık 300 öğrenci ile katılacak.1.5 Adana Teknoloji Takımı katıldığı yurtiçi ve yurt dışı yarışmalarında sayısız dereceler elde etmişti. Daha önce TEKNOFEST yarışmalarına katılan takım elde ettiği derecelerle üniversitenin gururu olmuştu. TEKNOFEST'e 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.2023'te ise 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.