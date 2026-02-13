Haberler Yaşam Haberleri 4 ilde suç örgütü baskını: 33 gözaltı var
Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:56 Son Güncelleme: 13.02.2026 08:59

4 ilde suç örgütü baskını: 33 gözaltı var

Kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kurşunlama ve tehdit suçlarına karışan bir suç örgütüne operasyon yapıldı. 33 kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
4 ilde suç örgütü baskını: 33 gözaltı var
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; lideri yurt dışında bulunan bir suç örgütüne operasyon yaptı. İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

4 ilde suç örgütü baskını: 33 gözaltı var | Video

Kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, mala zarar verme, iş yeri ve araç kurşunlanması ve tehdit suçları olmak üzere toplamda dokuz ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 33 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
4 ilde suç örgütü baskını: 33 gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz