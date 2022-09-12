Haberler Yaşam Haberleri 40 İLDE UCUZ ARSA FIRSATI! TOKİ arsa başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, hangi illeri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 14:32

40 İLDE UCUZ ARSA FIRSATI! TOKİ arsa başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, hangi illeri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açık artırma usulü ve online olarak 40 ilde 499 arsa satışa sunulacak. Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 40 ilde 499 arsa satışı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, hangi illerde olacak? İşte TOKİ 40 ilde 499 arsa satışı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

40 İLDE UCUZ ARSA FIRSATI! TOKİ arsa başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ, arsa satışı ile vatandaşlara hem yatırım hem de konut inşa etme imkanı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsaonline ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Tapu ve KDV masrafından muaf olarak satılacak olan arsa başvuruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, hangi illeri kapsıyor? İşte TOKİ 40 ilde 499 arsa satışı başvuru şartları, illeri ve taksitleri hakkında merak edilenler…

40 İLDE 499 ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 40 ilde 499 arsa satışı başvuru tarihleri, şartları, illeri ve taksitleri ile ilgili tüm detalyar şöyle;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 ilde 499 arsa satışı ile ilgili olarak "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ SATIŞA SUNULAN ARSALAR NEREDE?

Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

40 İLDE 499 ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

"GÜZEL BİR FIRSAT, VATANDAŞIN BUNU DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlar da kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak. Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV'den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir" dedi.

Sönmez, "Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara'da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9 bu çok önemli enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV'den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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40 İLDE UCUZ ARSA FIRSATI! TOKİ arsa başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, hangi illeri kapsıyor?
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