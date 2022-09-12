"GÜZEL BİR FIRSAT, VATANDAŞIN BUNU DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlar da kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak. Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV'den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir" dedi.

Sönmez, "Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara'da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9 bu çok önemli enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV'den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.